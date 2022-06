48 Outfits stehen zur Auswahl : Welches Borussia-Trikot des 21. Jahrhunderts ist das schönste?

Interaktiv Mönchengladbach Dass Geschmäcker verschieden sind, zeigt sich stets, wenn Borussia Mönchengladbach ein neues Trikot präsentiert. Das neue Heimoutfit ist bislang gut weggekommen. Wir wollen nun in einer Abstimmung herausfinden: Welches Gladbach-Trikot ist das schönste des 21. Jahrhunderts?

Das älteste Trikot in der Liste ist das Auswärtstrikot, das 1999 nach dem Abstieg herauskam und in dem Borussia ihr erstes Zweitligaspiel in Chemnitz verlor. Dafür gelang im grünen Outfit zwei Jahre später der Wiederaufstieg in Fürth. Mehrere Trikots haben sowohl triste Momente als auch bedeutende Erfolge erlebt. Im Zebralook stieg Borussia 2007 zum zweiten Mal ab und 2008 wieder auf. Im Trikot zum 110-jährigen Bestehen des Vereins folgte erst der Absturz auf Platz 18, dann die Rettung in der Relegation und schließlich die Rückkehr in den Europapokal aus Vierter der Bundesliga. Es ist davon auszugehen, dass konkrete Erlebnisse die Bewertung einzelner Trikots beeinflussen. So wurde das wilde Asics-Design von 1995 erst durch den DFB-Pokalsieg richtig schön.