Gladbach gewinnt Topspiel mit 1:0 : Wolf trifft, Borussia besiegt Leipzig

Mönchengladbach Trainer Marco Rose hatte ein gutes Gespür vor dem Topspiel gegen RB Leipzig: Er entschied sich für Hannes Wolf als Startelf-Teilnehmer – und der revanchierte sich mit einem Treffer gegen seinen Ex-Verein.

Rose hatte neben Wolf zwei weitere Veränderungen im Team vorgenommen im Vergleich zum Champions-League-Spiel am Samstag gegen Real Madrid. Patrick Herrmann und Breel Embolo standen dieses Mal von Beginn an auf dem Feld anstelle Marcus Thurams und Christoph Kramers. Dessen Job im defensiven Mittelfeld besetzte Rose im Topspiel offensiv mit Jonas Hofmann , der mit Florian Neuhaus somit ein spielstarkes Duo vor der Abwehr bildete.

Gladbach lief den Gegner nun offensiver an, den nächsten Torschuss gab erneut Plea ab, doch wieder war es kein Problem für Gulacsi. Der Ungar war in der 60. Minute dann machtlos, als ausgerechnet Hannes Wolf, der frühere Teamkollege, ihn nach einer Hereingabe des guten Plea überwand.

Rose bewies ein gutes Gespür, als er sich für Wolf entschied, er schenkte ihm das Vertrauen, wie schon am ersten Spieltag beim Topspiel in Dortmund. Bis Samstag hatte Wolf, der um Geduld gebeten hatte, nicht überzeugt, jetzt machte er sein Tor. Fast hätte Passgeber Plea nach einer schnellen Kombination in der 67. Minute nachgelegt, doch sein fulminanter Abschluss landete am Lattenkreuz.

RB, das immer wieder Embolo attackierte, war bemüht, im Spiel zu bleiben, Borussia blieb aber dran, es galt, dieses Mal die Führung zu halten, nachdem gegen Madrid in der Königsklasse ein 2:0 nicht zum Sieg gereicht hatte. RB wollte sich nach dem 0:5 bei Manchester United nicht wieder geschlagen geben und rannte wütend an, Borussia wackelte in einigen Szenen. Doch sie blieb standhaft und hielt die defensive Null, auch dank des sicheren Sommer. Am Ende kam Valentino Lazaro zu seinem Borussia-Debüt und trug so noch aktiv zum Sieg bei. Es blieb aber der Tag von Hannes Wolfs.