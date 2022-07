45.000 beim Familienfest : Borussias Fans feiern Trainer Daniel Farke

Mönchengladbach Erstmals seit 2019 gab es rund um den Borussia-Park zur Saisoneröffnung wieder ein Familienfest beim Fußball-Bundesligisten. Der neue Coach wurde willkommen geheißen – und Finanz-Boss Stephan Schippers sprach über das Saisonziel.

Wie seine Teamkollegen, die grüppchenweise vorstellig wurden bei Moderator Frank Schiffers, ist Stindl froh, dass erstmals seit 2019 wieder ein Familienfest möglich war. Rund 45.000 Menschen waren Sonntag da, am Samstag sahen sich gut 10.000 das Testspiel gegen Real Sociedad San Sebastian (1:1) an. „Lasst uns zusammen eine erfolgreiche Saison spielen“, sagte Florian Neuhaus . Für Hannes Wolf, der während der Corona-Zeit Borusse wurde, war die Fanmasse, die sich rund um das Stadion tummelte, eine neue Erfahrung. „Es ist toll, das zu erleben“, ließ Wolf wissen.

Hoffnungsträger in der Geschichte ist Trainer Daniel Farke. Der hatte schon beim vormittäglichen Show-Training im Stadion einen lebhaften Applaus der Fans in der Nordkurve eingeheimst, noch mehr wurde der neue Coach später auf der Hauptbühne gefeiert. Farke ist ein Trainer, der die Verbindung zu den Fans mag und zu schätzen weiß. Am Sonntag spürte er, wie schon in den Tagen des Trainingslagers am Tegernsee hautnah, was das Borussia-Gefühl bedeutet. Tausendkehlig hießen ihn die Fans willkommen, als er die Bühne betrat. „Mir war bewusst, welche Wucht dieser Klub hat, aber das hier ist überragend. Das ist einer der Momente, der dich bestärkt, zu hundert Prozent die richtige Entscheidung getroffen zu haben“, sagte Farke.