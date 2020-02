Stieler verteidigt Gelb-Rot gegen Plea : „Wir müssen ein Zeichen setzen“

Düsseldorf Die Gelb-Rote Karte gegen Borussias Alassane Plea im Topspiel gegen RB Leipzig sorgt für große Diskussionen. Schiedsrichter Tobias Stieler verteidigt den Platzverweis gegen den Angreifer - und fordert ein Umdenken bei den Spielern.

Es war der Aufreger im Topspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach (2:2): In der 61. Minute beschwerte sich Borussias Alassane Plea nach einem vermeintlichen Foul bei Schiedsrichter Tobias Stieler – und sah daraufhin die Gelbe Karte vom Unparteiischen. Zu viel für den Franzosen, der weiter schimpfte und sich mit einer abfälligen Geste in Richtung Stieler abwendete. Die Folge: Plea bekam die Ampelkarte gezeigt. Eine Entscheidung, die für reichlich Diskussionen sorgte.

Borussias Torwart Yann Sommer sah im Platzverweis gegen Plea gar den „Knackpunkt. Wenn man mit zehn Mann gegen eine so starke Mannschaft 30 Minuten hinterherrennen muss, zehrt das an den Kräften.“ Dabei übte der Schweizer durchaus Kritik an Stieler: „Ich weiß nicht, was Alassane gesagt hat. Aber da wäre Fingerspitzengefühl besser gewesen. Das ist ein Spitzenspiel, da sind Emotionen normal.“ Selbst Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann ergriff Partei für den Gegner. „Die Gelb-Rote Karte ist für mich nicht zwingend eine Gelb-Rote Karte, erst recht nicht bei so einem bedeutenden Spiel“, sagte Nagelsmann bei Sky. Borussias Trainer Marco Rose, der ebenfalls Gelb sah, wollte sich nicht explizit äußern. „Dazu haben genug Experten etwas gesagt, die den Fußball spüren und kennen. Das spricht für sich“, sagte Rose.