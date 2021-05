Deutschland gegen Dänemark : Deshalb schaut Borussia genau auf das EM-Viertelfinale der U21

Spielt für Dänemark bei der U21-EM: Borussias Andreas Poulsen. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk)

Mönchengladbach Wenn am Montagabend Deutschland und Dänemark im Viertelfinale der U21-Europameisterschaft aufeinandertreffen, wird auch Borussia genau hinsehen. Denn ihr dänischer Linksverteidiger Andreas Poulsen steht vor seiner wohl wichtigsten Saison in Gladbach.

44 Spieler hat Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Jahrzehnten bereits für Länderspiele der deutschen U21 abgestellt, der letzte Borusse in der Juniorenauswahl war Verteidiger Jordan Beyer. Wenn am heutigen Montag die K.o.-Phase der diesjährigen, zweigeteilten U21-Europameisterschaft – die Gruppenphase ist bereits Ende März ausgetragen worden – beginnt, ist kein Gladbacher für das deutsche Team aktiv. Trotzdem wird Borussia ganz genau auf das Viertelfinalspiel der Deutschen am Montag um 21 Uhr im ungarischen Szekesfehervar schauen. Das hat mit dem Linksverteidiger des Gegners zu tun.

Andreas Poulsen hat sich im März mit der dänischen U21 nach Siegen über Frankreich (1:0), Island (2:0) und Russland (3:0) für das Viertelfinalspiel gegen Deutschland qualifiziert. Poulsen, der derzeit zwar an Austria Wien ausgeliehen ist, aber im Sommer nach Gladbach zurückkehren wird, kam dabei gegen Frankreich und Russland zum Einsatz. Er könnte nun gegen die deutsche Mannschaft bei seinem Arbeitgeber auch Werbung in eigener Sache betreiben. Denn die kommende Saison wird für den Dänen die wohl bislang wichtigste.

Vor drei Jahren war Poulsen vom FC Midtjylland an den Niederrhein gewechselt, gleich im ersten Pflichtspiel, der ersten Runde im DFB-Pokal beim BSC Hastedt (11:1), durfte das Talent eine halbe Stunde spielen. Es zeigte sich aber schnell, dass der Sprung aus Dänemark in den deutschen Profifußball ein sehr großer war für Poulsen. Der Linksfuß konnte sich nicht als ernsthafter Konkurrent zu Routinier Oscar Wendt etablieren. Im Sommer 2020 verpflichtete Gladbach deshalb Ramy Bensebaini für die Linksverteidigung.

Nun jedoch kehrt Wendt nach zehn Jahren Borussia in seine Heimat nach Göteborg zurück – und bislang sieht es nicht danach aus, dass Gladbach extern nach einem Ersatz für den Schweden sucht. Somit kann sich künftig wohl Poulsen als Herausforderer Bensebainis in Stellung bringen. „Ich hoffe, dass ich mich nach meiner Rückkehr nach Gladbach dem neuen Trainer beweisen kann. Das ist mein Ziel. Ich will in jedem Training 100 Prozent geben und ich hoffe, dass ich dann eine Chance bekommen werde“, wurde Poulsen im April auf Borussias Internetseite zitiert.

Der Däne dürfte mit gesteigertem Selbstvertrauen nach Mönchengladbach zurückkehren. Denn anders als im Frühjahr 2020, als Poulsen schon einmal für eine Halbserie an Austria Wien ausgeliehen war und er damals – auch verletzungsbedingt – nur auf wenige Einsätze kam, verlief die zweite Leihe in der diesjährigen Rückrunde für ihn erfolgreicher. Elf Bundesligaspiele in Österreich bestritt er seit Mitte Februar, dazu kam zuletzt das Play-off-Spiel zur Europa League gegen den Wolfsberger AC. Zwischenzeitlich stoppte ihn nur ein Muskelfaserriss, dazu stand er dreimal ohne Einsatz im Kader.