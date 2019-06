Spielplan veröffentlicht : Hammer-Start für Borussia in der Bundesliga gegen Schalke

Mönchengladbach Am Freitagmittag veröffentlichte die DFL den Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison. Ein Überblick über die Partien der Borussen.

Am Sonntag starten die Gladbacher in die Vorbereitungen für die kommende Saison, die erste Spielzeit unter dem neuen Trainer Marco Rose. Die Erwartungen sind groß, die Vorfreude bei vielen ebenfalls. Am Freitag dürfte die noch ein wenig greifbarer geworden sein, denn da veröffentlichte die DFL den Spielplan für Bundesliga-Saison 2019/2020. Der erste Gegner dabei wird Schalke 04 sein, auf die die Borussen am Wochenende 19. bis 21. Juli treffen. Doch die Augen vieler Gladbacher richteten sich vor allem auf die Partie gegen einen Klub: den 1. FC Köln.