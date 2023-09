„Werte“ gesichert Borussia vollendet mit Elvedis Verlängerung die Wende

In drei Spielzeiten in Folge hat Borussia Mönchengladbach weniger Punkte geholt als in der Vorsaison. Sportlich ist noch längst nicht abzusehen, ob es dem Verein gelingen wird, den Abwärtstrend zu stoppen, zu großformatig ist der Kaderumbau im Sommer ausgefallen. Dafür hat die sportliche Leitung um Geschäftsführer Roland Virkus die ungewöhnlichen Dimensionen des Umbruchs genutzt, um eine andere Wende einzuleiten. Mit der Vertragsverlängerung von Nico Elvedi ist sie vorerst vollendet: Borussia hat ihre „Werte“ wieder langfristig gesichert. Finanzchef Stephan Schippers wird das besonders gefallen.