Borussia-Talent mit Kurzeinsatz gegen Wolfsburg : Debüt für Bennetts – Startschuss oder Einzelfall?

Mönchengladbach Keanan Bennetts kam beim 3:0 gegen den VfL Wolfsburg erstmals in der Bundesliga zum Einsatz. Seit 2018 spielt das englische Talent nun schon bei Borussia, noch schaffte er jedoch nicht den Durchbruch.

Für Mamadou Doucouré war es ein bekannter Moment, als er am Dienstag kurz vor Schluss gegen Wolfsburg eingewechselt wurde. Schon beim 4:1 gegen Union Berlin kam er zu seinem Premieren-Einsatz für Borussias Profis. Doch beim 3:0-Sieg am Dienstag kam zeitgleich ein weiteres Talent nach langer Zeit zu seinem Debüt in der Bundesliga: Keanan Bennetts.