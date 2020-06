Klare Kante gegen Rassismus : Borussia schämt sich für rassistische Fan-Kommentare

Düsseldorf Die Botschaft ist eindeutig: Borussia Mönchengladbach hat sich in einem Statement erneut deutlich gegen Rassismus positioniert. Der Verein schämt sich für jeden „Fan“, der eine andere Auffassung vertritt. Auf Unterstützung dieser Anhänger will der Bundesligist zukünftig verzichten.

Borussia Mönchengladbach, der 1. FC Köln, Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 sind auf dem Spielfeld rivalisierende Klubs. Abseits des Rasens haben die Kontrahenten gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Am vergangenen Freitag veröffentlichten die vier Bundesligisten unter dem Motto „In den Farben getrennt, im Fußball vereint - No Racism“ ein gemeinsames Video.

Seit der Veröffentlichung des Videos plagt sich Borussia in den Sozialen Netzwerken mit Kommentaren herum, die den Verein „fassungslos“ zurücklassen. „Die Bearbeitung der vielen rassistischen, hetzerischen und menschenverachtenden Kommentare dauert bis zur Stunde an“, schreibt der Verein in einem Statement, das am Mittwochabend veröffentlicht wurde. Angesichts der Vielzahl an Kommentaren, „die die Menschlichkeit vermissen lassen“, kündigte Borussia an, Rassisten und Hetzer auf den Social-Media-Kanälen zukünftig noch rigoroser zu sperren. Hoffnung gebe dem Bundesligisten, dass die Mehrzahl der Fans versuchen würde, „diesen Menschen mit Vernunft und Fakten entgegen zu treten.“