Borussia gegen Donezk : Auf wen setzt Rose in der Champions League?

Auf wen setzt Rose in der Champions League?

Service Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach empfängt am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase zu Hause Schachtjor Donezk. Wir haben die wichtigsten Infos zum Thema Aufstellung, Übertragung und weitere Fakten zusammengefasst.

Nur eine Niederlage kassierten die Borussen von Cheftrainer Marco Rose in den vergangenen zehn Pflichtspielen. Das 6:0 im Hinspiel gegen Schachtjor Donezk war bislang wohl der eindrucksvollste Sieg in dieser Saison. Trotzdem sagt Rose im Vorfeld der Partie: „Das Hinspiel-Ergebnis wird uns nicht mehr helfen. Es war ein Top-Spiel von uns, aber daran haben wir einen Haken gemacht. Wir müssen uns jedes Ergebnis neu erarbeiten. Wir wissen, dass Donezk ganz anders auftreten und versuchen wird, das Spiel zu gewinnen.“

Doch selbiges möchten auch die Gladbacher, für die es am Mittwochabend ab 18.55 Uhr nicht nur um weitere drei Punkte in der Königsklasse, sondern auch den zweiten Heimsieg in der Champions League überhaupt geht.