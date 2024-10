Flügellahme Borussia in Augsburg Was den Außenverteidigern Scally und Netz noch viel zu oft abgeht

Tim Kleindienst war ein gefragter Mann am Freitagabend in Augsburg. Und in welches Mikrofon Borussias Stürmer nach dem 1:2 seiner Mannschaft beim FC Augsburg auch sprach, er legte stets mit seiner Analyse den Finger in die Wunde. „Wir müssen viel öfter den Ball in den Strafraum bekommen. Es passiert zu selten, dass wir außen mal durchbrechen und eine Flanke oder einen Ball in den Rückraum bringen. Dabei kann da immer was passieren“, sagte der Mittelstürmer, der vor allem in der ersten Halbzeit hadern musste mit den Zulieferer-Diensten seiner Kollegen.