Leser-Noten : Bewerten Sie die Leistung der Borussen gegen Freiburg

Interaktiv Mönchengladbach Wie haben die RP-Leser und Leserinnen die Leistung der Borussen beim 0:6 gegen den SC Freiburg gesehen? Hier können auch Sie Ihre persönliche Einzelkritik vornehmen und die Noten an die Spieler vergeben.

Eine Woche nach dem 1:4 gegen den 1. FC Köln hat es Borussia Mönchengladbach am Sonntagabend noch schlimmer erwischt. Gegen den SC Freiburg verlor die Mannschaft von Trainer Adi Hütter mit 0:6, kassierte allein in der ersten Halbzeit sechs Tore. Damit hat der Klub die höchste Heimniederlage seit 23 Jahren kassiert.

So deutlich wie das Ergebnis sind auch unsere Noten in der Einzelkritik ausgefallen – der Notenschnitt ist entsprechend noch einmal klar schlechter als bei der Derby-Niederlage am vergangenen Wochenende. Denn nun sind auch zahlreiche Sechsen dabei, die einigen Gladbachern eine „ungenügende“ Leistung bescheinigen. Die beste Note, eine glatte 4 nämlich, hat unsere Redaktion an ein Trio vergeben, zu dem unter anderem auch Torwart Yann Sommer gehört, der von seinen Vorderleuten komplett im Stich gelassen wurde, aber selbst auch nicht viel dafür tun konnte, eine höhere Niederlage zu verhindern.