Sommerfahrplan Borussias Gegner bei der Saisoneröffnung steht fest

Seit Donnerstag steht zudem fest, wann das erste Pflichtspiel der Saison 2024/25 stattfindet. Borussia gastiert demnach am Samstag, den 17. August, um 13 Uhr beim Drittligisten Erzgebirge Aue. Wer der Gegner am ersten Bundesliga-Spieltag sein wird, gibt die Deutsche Fußball Liga (DFL) voraussichtlich am 4. Juli bekannt.