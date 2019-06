Kommentar zum Borussia-Spielplan : Der Rose-Start hat seine Tücken

Im Fokus: Marco Rose. Foto: Kellermann/Karsten Kellermann

Meinung Mönchengladbach Der Liga-Auftakt hat es ebenso wie das Pokalspiel in sich. Und ist für den neuen Trainer Marco Rose auch persönlich eine Herausforderung.

Der SV Sandhausen in der ersten Runde des DFB-Pokals, dann der FC Schalke 04 in der Bundesliga – die ersten beiden Pflichtspiele der kommenden Saison haben es für Borussia in sich. Denn beide Gegner sind extrem unangenehm. Sandhausen, weil es als Zweitligist das schwerstmögliche Los im Topf war, Schalke, weil es nach einer enttäuschenden Saison umgekrempelt wird und mit dem neuen Trainer David Wagner viel vor hat. Da wird das erste Spiel große Aussagekraft haben.

So ist es aber auch in Gladbach. Schließlich ist es nicht nur das Bundesliga-Debüt des Schalker Trainers, sondern auch das von Marko Rose, dem neuen Coach der Borussen. Er war unter anderem auch mit Schalke in Verbindung gebracht worden, bevor er sich für Gladbach entschieden hat. Das gibt dem Spiel ebenso ein gewisses Geschmäckle wie die Personalie Breel Embolo. Noch ist der Wechsel des Stürmer von Schalke nach Gladbach nicht offiziell, doch wird es dazu kommen – und Embolo wird erpicht darauf sein, es dem „Ex“ gleich im ersten Bundesliga-Spiel für Gladbach zu zeigen.

Was Rose angeht, ist es ein sehr persönlicher Start: Das erste Bundesliga-Auswärtsspiel seiner Gladbach-Zeit führt ihn zu „seinem“ FSV Mainz 05, dem Klub, bei dem er lange spielte und bei dem seine Trainerzeit begann. Und dann kommt RB Leipzig nach Gladbach, das Fußballprojekt aus seiner Heimatstadt, mit dem er auch in Verbindung gebracht wurde in der Vergangenheit. Es folgen zwei Derbys: Zunächst das beim Aufsteiger 1. FC Köln und dann das daheim gegen Fortuna Düsseldorf.

Alles in allem hat Borussias Liga-Auftakt ebenso wie das Pokalspiel seine Tücken: Er bietet viele Möglichkeiten, gleich Ausrufezeichen zu setzen, kann aber sofort ein Euphorie-Schädiger sein, wenn es nicht gut läuft. Indes: Rose will bei Borussia auf Emotionen setzen, und emotional ist dieses Startprogramm ganz sicher, für seinen neuen Arbeitgeber ebenso wie für ihn ganz persönlich.