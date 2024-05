Gerüchte um den Ex-Borussen So ist der Stand bei Reus in Sachen Gladbach-Rückkehr

Marco Reus macht mit „seiner“ Borussia Schluss, zum zweiten Mal in seiner Karriere. 2012 tat er das mit Gladbach, auch da angemessen und würdevoll, ohne viel Hin und Her, sicherlich ist es nun, da er seinen Abschied von Borussia Dortmund nach zwölf Jahren verkündet hat, dem Verein seiner Heimatstadt, noch mal eine andere Nummer, noch emotionaler. Das zeigte sich am Dienstagabend in Paris, als Reus mit den Fans den sensationellen Einzug ins Champions-League-Finale feierte.