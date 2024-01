Rekorde, Spezialfälle und unbeliebte Zahlen Wissenswertes zu Borussias Rückennummern

Im Testspiel gegen die Go Ahead Eagles hat Shio Fukuda eine Rückennummer getragen, mit der er in der Bundesliga einen Vereinsrekord aufstellen würde: Die 49 wäre die höchste in Borussias Geschichte. Vielleicht bekommt der Japaner bald mal eine Chance. Wir haben zahlreiche Fakten und Kuriositäten zusammengetragen über Gladbachs Trikotnummern, die erst seit 1995 fest einem Spieler zugeordnet werden.