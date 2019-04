Borussia sucht Kaderplaner : Rouven Schröder bleibt in Mainz

Mönchengladbach Max Eberl sucht einen Kaderplaner für Borussia. Ein heiß gehandelter Kandidat hat nun abgesagt.

Letzterer hat nun jedoch betont, dass er für einen möglichen Job bei Borussia nicht zur Verfügung stünde. „Ich bin kein Reisender, mich muss keiner aufhalten. Ich bleibe in Mainz“, sagte Schröder am Donnerstag auf einer Pressekonferenz vor dem anstehenden Ligaspiel seines Klubs am Samstagabend bei Borussia Dortmund. Bei den 05ern hat der ehemalige Bremer einen Vertrag bis 2022, dort hat er eine herausragende Rolle. In Mönchengladbach sucht man dagegen wohl jemanden, der unter Eberl arbeitet.