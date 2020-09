Thuram und Plea brauchen noch Zeit, Embolo fällt aus : Rose muss in Borussias Sturm kreativ werden

Rose muss in Borussias Sturm kreativ werden

Mönchengladbach Wegen der Verletzung von Breel Embolo und den Trainingsrückständen von Marcus Thuram und Alassane Plea muss Marco Rose im Sturm umbauen. Solche Maßnahmen haben in seinem ersten Borussia-Jahr oft gegriffen.

Es hat etwas gefehlt am Ende der vergangenen Saison und in den ersten Wochen der Vorbereitung. Doch seit der Rückkehr von Marcus Thuram ist es wieder da, dieses Strahlen des jungen Franzosen, speziell wenn er auf dem Spielfeld gegen den Ball treten darf. Auch seine Verletzung hat an seiner dauerhaften guten Laune nichts geändert. Dass er nun aber wieder voll dabei ist im Training und im Pokal gegen den FC Oberneuland (Samstag, 15.30 Uhr) sein (Kader-)Comeback feiern dürfte, wird seine Stimmung noch weiter aufbessern.