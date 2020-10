Borussia-Talent : Rose verteilt Einsatzgarantie - „Er wird dieses Jahr Bundesligaspiele machen“

Mönchengladbach Bei Borussia soll endlich mal wieder ein Nachwuchs-Talent dauerhaft den Sprung zu den Profis schaffen. Rocco Reitz ist auf einem guten Weg, doch bislang ließ Marco Rose ihn noch nicht spielen. Das könnte sich bald ändern.

In allen Pflichtspielen der Saison gehörte Nachwuchstalent Rocco Reitz bislang zum Kader. Überraschend ist das nicht, schließlich hinterließ der 18-Jährige in der Vorbereitung und den Testspielen einen guten Eindruck, wurde immer wieder von Cheftrainer Marco Rose gelobt. Gegen Fortuna Düsseldorf (4:0) bereitete er in der vergangenen Woche wieder sehenswert ein Tor vor.