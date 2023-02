Mehr als 30 Jahre im Verein Borussias Manager Roland Virkus im Porträt

„Borussia hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt, in der Infrastruktur im Borussia-Park, vor allem aber im sportlichen Bereich“, sagte Präsident Rolf Königs in der offiziellen Verkündung. „An diesem erfolgreichen Weg haben viele Köpfe mitgewirkt. Wir haben eine starke Struktur und ein starkes Team. Ich freue mich sehr, dass in Roland Virkus einer aus diesem Team nun die Arbeit von Max Eberl fortsetzen wird.“