Borussias Nachwuchsdirektor Roland Virkus : „Es sind bei uns gute Jahrgänge in der Pipeline“

Roland Virkus ist bereits seit November 2008 Nachwuchsdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Zuvor war er als Jugendtrainer im Klub aktiv, wechselte von der SpVg Odenkirchen zu Gladbach. Foto: Borussia

Exklusiv Mönchdengladbach Borussias Nachwuchsdirektor Roland Virkus spricht im Interview über die Trainersuche bei der U23, die Kaderplanung und die starke Jugendarbeit der Gladbacher.

Herr Virkus, es wird viel über den Gehaltsverzicht der Profis gesprochen. Aber auch die Spieler der U23 haben sich dem angeschlossen. Wie bewerten Sie das?

Virkus Ich muss sagen, dass ich sehr stolz auf die Jungs bin. Es ist gerade von ihnen ein tolles Zeichen der Solidarität im Klub. Der Mannschaftsrat mit Marcel Benger, Thomas Kraus, Markus Pazurek und Michael Lieder hat gleich gesagt: ‚Wir machen das.‘ Und sie haben es super umgesetzt, so, dass es für alle im Team passt. Das passt zu dem, wie ich unseren Klub in dieser Zeit wahrnehme: Wir stehen wirklich zusammen. Ich weiß, ich bin da als Vereinsmitarbeiter nicht objektiv, aber es ist so: Es sind nicht nur Worte, es wird auf allen Ebenen gehandelt. Das ist nicht selbstverständlich.

Experten befürchten vor allem einen Kollaps der Dritten und Vierten Liga. Wie stehen Sie dazu?

Virkus Wir als U23 sind wie die anderen zweiten Mannschaften da nicht so betroffen, weil wir nicht von den Zuschauereinnahmen abhängig sind. Aber es gibt ganz sicher Vereine, die große Probleme bekommen werden, weil diese Einnahmen wegbrechen. Spekulieren möchte ich aber nicht, weil ich die Befindlichkeiten der Klubs nicht kenne. Was man sagen kann: Die Situation ist in den beiden Ligen sehr kompliziert. Was für unsere Spieler schade ist: Sie können sich nicht präsentieren, weder können Sie sich in Richtung unseres Profiteams anbieten, noch sich für andere Vereine interessant machen. Und natürlich fehlen unseren Jungs einige Wochen in ihrer Ausbildung. Die gibt ihnen niemand zurück.

Was denken Sie: Wird die Saison fortgesetzt?

Virkus Jede Prognose ist im Moment ein Blick in die Glaskugel. Sicher ist, dass es eines immensen Aufwandes bedürfen wird, alles wieder anlaufen zu lassen. Trotzdem muss das unser Ziel sein. Alle werden alles dafür tun, die Saison vernünftig zu Ende zu spielen. Dafür könnte man sich auch Sonderregelungen vorstellen, zum Beispiel bei auslaufenden Verträgen. Aber wie gesagt: Ob und wie es weitergeht; kann jetzt noch keiner sagen.

Der Vertrag von Trainer Arie van Lent läuft zum 30. Juni aus und wird nicht verlängert. Wie schwierig ist die Trainersuche? Steigt gerade in dieser Situation die Wahrscheinlichkeit, den Posten intern zu besetzen?

Virkus Es ist ja kein Geheimnis, wenn ich sage, dass sich das im Moment sehr schwierig gestaltet. Was ich sagen kann: Wir haben einen klaren Plan, aber es gibt noch keine Entscheidung. Wir wollen uns angesichts der Situation auch keinen besonderen Druck machen. Wir wollen und müssen eine gute Entscheidung treffen, da muss alles passen. Was natürlich immer da ist, ist die Option, die Personalie intern zu besetzen. Aber wir müssen immer schauen, dass wir den optimalen Platz für den jeweiligen Trainer finden. Wir wollen allen ihren größten Stärken entsprechend einsetzen. Darum schauen wir im Moment in viele Richtungen und sind uns bewusst, dass die Suche länger dauern kann, als es unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre.

Wie sehen die Kaderplanungen in Zeiten der Corona-Krise aus?

Virkus Das ist im Moment natürlich ebenfalls kompliziert. Wir arbeiten viel im strategischen Bereich, es gibt viele Telefonkonferenzen – ich muss sagen, das habe ich jetzt zu schätzen gelernt, obwohl der persönliche Kontakt durch nichts zu ersetzen ist, gerade wenn es darum geht, Nachwuchsspieler zu verpflichten. Was vor allem wegfällt, sind die Live-Eindrücke von Spielern, das ist ja logisch. So muss man ein wenig in der Theorie und nach Gefühl arbeiten. Wir haben aber eine ausgezeichnete Datenbank dank unserer Scouting-Abteilung um Steffen Korell und Mario Vossen. Die machen einen großartigen Job. In der Datenbank sind sehr, sehr viele Informationen gespeichert, sodass wir uns ein gutes Bild von einzelnen Spielern machen können. Das ist eine gute Grundlage für die Planungen.

16 Verträge laufen in der U23 aus. Wie wird da geplant?

Virkus Mit einem Großteil der Spieler hatten wir schon vorher gesprochen, jeder weiß im Prinzip Bescheid, in welche Richtung es geht. Dass sich durch die Krise aber nochmal neue Gedanken einstellen können, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Und wir sind uns auch unserer sozialen Verantwortung als Verein bewusst. Aber da wir nicht wissen, wie und wann es weitergeht, können wir momentan auch wenig anbieten. Das gilt für alle Klubs, denke ich. Wir werden aber immer versuchen, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten möglichst gut ist. Unglücklich ist, wie gesagt, dass sich keiner der Jungs ins Schaufenster stellen kann.

Wie wird die Mannschaft künftig aussehen?

Virkus Jung, sehr jung. Und das nicht wegen der Corona-Krise. Tatsächlich ist das der Plan, den wir schon vorher hatten. Darum haben wir die meisten Baustellen schon geschlossen. Es ist ja der Auftrag dieser Mannschaft, Spieler herauszubringen und genau das wird jetzt wieder der Fokus sein, es ist sozusagen ein ‚back to the roots’. Dass es mit Neuverpflichtungen von außen schwierig ist in der aktuellen Lage, ist logisch, aber für uns ist das nur der Anschub, noch klarer unseren Weg zu gehen. Spieler Famana Quizera, Conor Noss, Jacob Italiano, Kaan Kurt, Jan Olschowsky oder Jordi Bongard, die alle noch in der A-Jugend spielen könnten, haben ihre Einsätze gehabt und erste wichtige Erfahrungen im Seniorenbereich gemacht. Ihnen und denen, die aufrücken, wollen wir den Weg nicht zubauen mit externen Spielern. In den vergangenen Jahren haben wir mehr Spieler von außen geholt, weil wir nicht so starke Jugend-Jahrgänge hatten. Das ist jetzt anders. Wir haben einige Potenzialspieler, auf die wir uns freuen können.

Viele Spieler kommen aus der Jugend in den Seniorenbereich – das ist also ihre Chance?

Virkus Auf jeden Fall. Rund 60 Prozent des älteren Jahrgangs werden in die U23 aufrücken, Spieler wie Sander Christiansen, Jonas Pfalz oder Julian Niehues zum Beispiel. Diese Spieler brauchen den Zwischenschritt, sie können sich beweisen. Die U23 ist die letzte Entwicklungsstufe für die Jungs und als solche müssen sie sie auch begreifen. Wir haben ja einige erfahrene Jungs wie Kraus, Pazurek oder Michael Lieder, mit dem wir verlängern wollen, im Team, die die jungen Spieler führen können – dazu kommen immer wieder auch Spieler von oben. Es wird ein spannender Mix.

Ist Famana Quizera noch immer allein im Internat? Wenn ja, wie geht es ihm als einziger Fußballer im Fohlenstall? Wie unterstützen Sie ihn?

Virkus Ganz allein ist er nicht, unser Internatsleiter Marc Trostel hält den Betrieb im Internat aufrecht. Famana läuft ja schon länger im Trainingsbetrieb der Profis mit, das ist auch jetzt so. Da ist er toll eingegliedert. Ich denke, er wird in seiner Freizeit viel mit seiner Familie in Portugal chatten und die Sachen machen, die andere Jugendliche auch in dieser Zeit tun. Aber ich kann versprechen: Er vereinsamt nicht, wir kümmern uns gut um ihn.

Sind die Spieler der U-Mannschaften im Homeoffice genauso diszipliniert wie die Profis?

Virkus Es ist wie bei allen Menschen: Es gibt welche, die sind disziplinierter, andere sind weniger diszipliniert. Ich bin mir aber sicher, dass das Gros der Jungs in einem guten Zustand zurückkehren wird. Es gibt ja auch immer Kontakt zu den Trainern und Anregungen für das Training zu Hause. Da werden die Jungs schon ihren Job machen.

Die U10 und die U15 zeigen Videos von ihrer Heim-Trainingsarbeit – es scheint einige Talente zu geben.