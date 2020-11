Kostenpflichtiger Inhalt: Ex-Verteidiger vermisst sein „Wohnzimmer“ : Brouwers traut Gladbach noch mehr als das Achtelfinale zu

Roel Brouwers auf der Bank im Borussia-Park. Foto: imago sportfotodienst

Mönchengladbach Roel Brouwers’ Geburtstag war ein gutes Omen für Borussia, wie vor elf Jahren gab es einen Sieg gegen Schalke an seinem Ehrentag. Der Niederländer traut Borussia in der Champions League das Weiterkommen und in der Liga eine Top-Position zu.