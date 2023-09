Spieltags-Barometer Borussia-Fans beweisen Fingerspitzengefühl

Im dritten Heimspiel hat Borussia am Samstag die dritte Niederlage kassiert. Dass die Leistung der Gladbach-Profis aber grundsätzlich stimmte und das defensive Engagement deutlich besser war als noch in der Vorwoche, unterstreichen die Fans mit ihrem Votum und viel Fingerspitzengefühl. Über die Hälfte der Anhänger hat das Gladbacher Spiel mit der Note 3 bewertet, 27 Prozent sogar noch besser. Der Schnitt liegt bei 2,86 – und könnte am kommenden Wochenende wohl nur mit einem Sieg gegen den VfL Bochum getoppt werden.