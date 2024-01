Kinder fragen Borussia-Profis Rocco Reitz überrascht mit Antwort zu seinem Berufswunsch

Bisher kam er in jedem Ligaspiel zum Einsatz, am Sonntag dürfte er zum 14. Mal zu Seoanes Startelf zählen. Persönlich will Reitz seine Form aus den vergangenen Monaten wieder abrufen. „Ich möchte so viele Spiele für den Verein machen, wie es geht. Tore schießen, viele Zweikämpfe gewinnen, Bälle erobern und einfach auf der Platte stehen. Das macht mir extrem viel Spaß. Das ist mein Traum und mein Ziel für die nächste Zeit“, sagte er vor den jungen Borussia-Fans – die sicherlich nichts dagegen hätten, in Zukunft weitere besondere Reitz-Momente zu erleben.