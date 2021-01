Verletzter Borussia-Youngster : Reitz schwärmt von Rose und will bald zurück sein

Mönchengladbach Borussias Youngster Rocco Reitz fällt seit Wochen mit einer Schambeinentzündung aus. Doch Reitz, der Trainer Marco Rose in höchsten Tönen lobt, ist optimistisch, bald wieder auf dem Platz stehen zu können.

Am 24. Oktober 2020 feierte er im Auswärtsspiel bei Mainz 05 sein Bundesliga-Debüt. „Als ich erfahren habe, dass ich in der Startelf stehe, hätte ich umfallen können. Das war der Wahnsinn, wie ein Traum“, sagt Reitz rückblickend. Zwar wurde er nach einer Stunde beim Zwischenstand von 1:2 ausgewechselt, am Ende gewannen die Borussen aber noch mit 3:2. „Es lief perfekt“, so Reitz.