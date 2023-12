Nach 15 Spieltagen Borussias Torschützen-Verteilung hebt sich von einigen Teams ab

Analyse | Mönchengladbach · Zwölf Spieler haben dieser Saison bereits für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga getroffen. Was das im Vergleich mit der Konkurrenz wert ist, welches Team etwas aus der Reihe tanzt und wer sich in Gladbach noch verbessern kann.

19.12.2023 , 06:52 Uhr

Die Gladbacher feiern den Treffer von Alassane Plea zum zwischenzeitlichen 1:0 im Liga-Spiel gegen den FC Heidenheim. Foto: Jens Dirk Paeffgen/Jens Dirk Paeffgen (jdp)