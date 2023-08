„Er hat sich etabliert“ Für Reitz und Borussia werden die nächsten Monate richtungsweisend

Rocco Reitz hat in der noch jungen Saison etwas geschafft, was dem 21-Jährigen vorher nicht gelungen war: zweimal hintereinander in einem Bundesligaspiel zum Einsatz zu kommen. Seine Pflichtspiel-Einsätze fünf und sechs sammelte er beim 4:4 in Augsburg, wo er in der 90. Minute eingewechselt wurde und den Ausgleich durch Tomas Cvancara miterlebte, und beim 0:3 gegen Leverkusen am vergangenen Wochenende. Dort war Reitz gemeinsam mit Robin Hack die erste Personalveränderung, die Trainer Gerardo Seoane in der 67. Minute vornahm. Borussias Eigengewächs ersetzte beide Male im zentralen Mittelfeld Florian Neuhaus.