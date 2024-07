Nach sechs Tagen Vorbereitung Die wichtigste Erkenntnis der ersten Trainingswoche bei Borussia

Spätestens nach den Tempoläufen, die das rund 90-minütige Training am Samstag beendeten, dürften sich die Beine der Borussia-Profis schwer angefühlt haben. An die Medizin- und Leistungschecks zu Wochenbeginn schlossen sich seit Mittwoch sechs Trainingseinheiten an, am Samstag kamen erneut zahlreiche Fans in den Borussia-Park geströmt, um Trainer Gerardo Seoane und sein Team bei der Arbeit zu beobachten.