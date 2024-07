Seoane sieht „zufriedenstellenden“ Test Hack reist nicht mit Borussia ins Trainingslager, zwei Youngster sind dabei

Für die Gladbacher steht am Freitagnachmittag die Reise ins Trainingslager an den Tegernsee an. Dort wird die Mannschaft am Abend eintreffen und wie in den Jahren zuvor im „Seehotel Überfahrt“ residieren. Ein Zimmer dort dürfen auch die U19-Talente Niklas Swider und Kilian Sauck beziehen, das hat Seoane in Sittard auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Swider kam gegen Sittard in der ersten Halbzeit erneut als Innenverteidiger zum Einsatz und zeigte wieder eine saubere Leistung, Sauck saß als einziger Feldspieler 90 Minuten lang auf der Bank.