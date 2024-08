Training am Montag Nicht nur Robin Hack ist zurück auf dem Trainingsplatz

In Rottach-Egern hatte Trainer Gerardo Seoane indes schon angekündigt, dass Hack in der folgenden Woche wieder Teile des Teamtrainings würde mitmachen können. Am Montag war es im Grunde das komplette Programm, wobei der Umfang auch nicht besonders hoch war. Die Mannschaft, die zuvor den Media Day im Borussia-Park absolviert hatte, trainierte auf dem Platz rund 70 Minuten.