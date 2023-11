Einer wie keiner für Borussia Robin Hack entzieht sich dem Schubladen-Denken

Im Altersranking der Startelf gegen den 1. FC Heidenheim befand sich Robin Hack genau in der Mitte. Der 25-Jährige, der vor der Saison von Arminia Bielefeld kam, ist weder alt noch jung. Ähnlich war bislang sein sportlicher Status zu beschreiben: kein Stammspieler, aber doch immer dabei und präsent. Acht Einwechslungen in elf Pflichtspielen sind mit Abstand die meisten aller Borussia-Profis, auf mehr Einsätze kommen nur neun weitere Spieler, ebenso viele standen wie Hack stets im Kader. Lediglich in der Minuten-Rangliste befindet er sich weiter hinten – die 90 am Dienstag im DFB-Pokal halfen ihm, seinen 18. Platz zu festigen.