U15-Turnier am Wochenende : Borussia lässt spannende Talente vorspielen

Mönchengladbach Borussia richtet am Wochenende mit ihrem Jugendpartner den zweiten Porsche Fußball Cup für U15-Mannschaften aus. Wer im Borussia-Park alles zu Gast ist, warum ein Weltmeister vorbeischaut und was das Turnier neben den Jugendspielen zusätzlich zu bieten hat.

Die Bundesliga pausiert am Wochenende, trotzdem wird es auf dem Gelände des Borussia-Parks hochwertigen Fußball zu sehen geben. Denn Borussia ist Ausrichter der zweiten Auflage des Porsche Fußball Cup. An diesem U15-Turnier nehmen alle fünf Partnervereine des Automobilherstellers teil, und Gladbach ist erstmals Gastgeber.

Bei den C-Junioren könne man zudem durchaus schon Spieler sehen, die über den Dingen stehen und es letztlich dann auch in den Profifußball schaffen, fügte Sandmöller hinzu. „Ich werde aber keine Namen nennen und Spieler jetzt auf die Bühne heben. Denn bis zum Eintritt in den Herren-Bereich kann noch viel passieren, da lässt sich nicht 100-prozentig absehen, wo die Reise hingeht. Aber wir haben auf jeden Fall einige spannende Talente in unserer Mannschaft“, sagte der Nachwuchsdirektor zur Gladbacher U15, die in der C-Junioren-Regionalliga ihre drei Saisonspiele bislang alle gewonnen hat.