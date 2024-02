Reuter folgt auf Flatex Borussias neuer Hauptsponsor kommt aus Mönchengladbach

Das Unternehmen betreibt in Mönchengladbach-Rheindahlen ein 40.000 Quadratmeter großes Verwaltungs- und Logistikzentrum, Reuter hat in Mönchengladbach, Düsseldorf und Dortmund rund 850 Mitarbeiter und versendet seine Produkte in 27 Länder. „Wir freuen uns auf ein weiteres, spannendes Kapitel unserer engen Partnerschaft mit den Fohlen“, sagt Firmengründer und Geschäftsführer Bernd Reuter.