Fußball-Regionalliga : U23 empfängt an Gründonnerstag den SV Straelen

U23 empfängt an Gründonnerstag den SV Straelen

Mönchengladbach Die Gäste sind in der Regionalliga seit neun Spielen sieglos. Ihre Trainerin Inka Grings will das ändern, Gladbachs Trainer Arie van Lent warnt davor, dass der Kontrahent alles investieren werde. Ihm fehlt der gesperrte Jordan Beyer ebenso wie die verletzten Florian Mayer und Tillman Jahn.

Fünf Spiele sind für Borussias U23 in der Regionalliga noch zu absolvieren, und aktuell erscheint es als durchaus realistisch, sich sogar noch um Platz drei in der Abschlusswertung zu bewerben. Denn auf den SV Rödinghausen fehlt aktuell nur noch ein Zähler, und als Vierter empfangen die Borussen am heutigen Gründonnerstag um 19 Uhr im SV Straelen einen Gegner, der seit neun Spielen nicht gewonnen und seit sechs nicht getroffen hat.