Borussias künftiger Co-Trainer : Der verrückte Aufstieg des Rene Maric

Mönchengladbach Marco Rose kommt im Sommer mit drei Assistenztrainern zu Borussia. Neben Stürmertrainer Alexander Zickler und Athletikcoach Patrick Eibenberger bringt er seinen Co-Trainer Rene Maric mit. Der arbeitete sich vom Internet in den Profifußball.

Selbst hatte der studierte Psychologe einst das Ziel, Profifußballer zu werden. Zwei Kreuzbandrisse mit Meniskus-Operation, ein Schlüsselbein- und Beckenbruch sowie ein Knochentumor zwangen Maric jedoch, seine aktive Karriere frühzeitig zu beenden. Doch er blieb dem Fußball treu, schmiss sich in die Theorie und befasste sich mit allen taktischen Feinheiten des Sports. Maric entwickelte sich zum Taktikexperten, er bloggte seine Eindrücke auf dem Portal „spielverlagerung.de“. Diese Internetseite hat sich in den vergangenen Jahren zum etabliertesten Taktikportal entwickelt — und wurde für Maric zum großen Sprungbrett.

Auch die Spiele des U18-Teams von RB Salzburg analysierte Maric in seiner Zeit als Blogger, nahm es dezidiert auseinander und sendete seine Ergebnisse an den damaligen Coach dieser Mannschaft: Marco Rose. Beide tauschten sich fortan regelmäßig schriftlich aus. „Das hat sich über vier, fünf Monate so gezogen. Irgendwann war ich so dreist und habe gefragt, ob es eine Chance gibt auf eine Zusammenarbeit“, erklärte Maric einst. Im Juli 2016 ging sein Wunsch in Erfüllung, Rose holte ihn in sein Trainerteam.