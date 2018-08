Borussia Mönchengladbach: Rekord-Einkauf Alassane Plea feiert im DFB-Pokal-Spiel gegen BSC Hastedt sein Tor-Debüt

Bremen Borussias neuer Mittelstürmer Alassane Plea trifft wie Raffael und Thorgan Hazard beim deutlichen 11:1-Sieg im Pokalspiel beim BSC Hastedt dreimal. Dabei deutet er erstmals im Borussia-Trikot an, was er kann.

Am Montag haben die Borussen frei, das Auslaufen fand direkt nach dem DFB-Pokal-Rekordsieg auf dem Rasen statt. Danach hatten die Spieler auf dem Weg in die Kabine einen Selfie- und Autogramm-Marathon zu absolvieren. Matthias Ginter wurde nach dem 11:1 sämtliche Oberteile los. „Ich habe mir das Trikot von Thorgan Hazard geholt“, rief ein Betreuer des BSC Hastedt begeistert.

Auch Raffael, wie Hazard dreimaliger Torschütze, musste für zahlreiche Fotos posieren. Vergleichsweise flüssig konnte Alassane Plea die Meter über die Tartanbahn zurücklegen, obwohl auch er dreimal getroffen hatte. Nach einem holprigen ersten Monat in Gladbach hat der 23-Millionen-Euro-Mann angedeutet, was er kann. Plea spielte durch, womit sich auch Fragen nach seiner Fitness erledigt haben dürften.

„Alassane hat das gezeigt, was ihn auszeichnet. Er ist ein Strafraumstürmer, er ist immer da“, sagte Trainer Dieter Hecking. „Natürlich hätte er das eine oder andere Tor mehr machen können, aber erstmal hat er drei gemacht.“ Vor vier Wochen hatte Plea beim Blitzturnier in Bochum debütiert. In 45 Minuten vergab er drei Chancen und auch anschließend seinen Schuss im Elfmeterschießen.