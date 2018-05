Borussia Mönchengladbach: Reiner Körfer bleibt Aufsichtsratschef

"Freue mich über die Wahl" : Körfer bleibt Borussias Aufsichtsratschef, Bocks sein Vize

Reiner Körfer. Foto: Denisa Richters

Mönchengladbach Reiner Körfer bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrates von Borussia Mönchengladbach. Er wurde einstimmig im Amt bestätigt, das er seit 2012 innehat. Das teilte Borussia am Montag mit. Die Wahl fand am Samstag am Rande des Spiels gegen den SC Freiburg (3:1) statt.

Seit 2006 gehört Körfer dem Gladbacher Aufsichtsrat an. 2012 war er Nachfolger von Hermann Jansen. Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurde Norbert Bocks als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. Dem Aufsichtsrat gehören neben Körfer und Bocks auch Ewald Hansen, Michael Hollmann, Jürgen Kämper, Stefan Krebs und Dirk Rosenbaum an.