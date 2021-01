Rose hat in Bielefeld die Wahl : Wie sieht Borussias erste Startelf im neuen Jahr aus?

Mönchengladbach Nach einer kleinen Weihnachts-Pause steht für Borussia Mönchengladbach schon am Samstag das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an. Personell hat Trainer Marco Rose bei der Aufstellung (fast) die freie Auswahl.

„Es war wichtig für den Kopf und den Körper mal ein paar Tage vom Fußball wegzukommen. Trotzdem sind die Jungs laufen gegangen. Das heißt wir haben in den Tagen nicht viel verloren, aber die Spieler hatten dennoch fünf oder sechs Tage frei“, sagte Marco Rose am Donnerstag. In Bielefeld geht es für ihn und sein Team um die ersten drei Punkte des Jahres.

Der Aufsteiger aus Ostwestfalen steht aktuell mit sieben Punkten auf dem 16. Platz, Mainz (5 Punkte) und Schalke (4 Punkte) liegen dahinter. „Bielefeld ist eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft und in der Bundesliga bleiben will. Für Bielefeld ist jedes Spiel etwas Besonderes. Wir wissen alle, dass auch in diesem Spiel die Gefahr besteht, auszurutschen. Aber wir wollen und brauchen die Punkte und am Ende liegt es an unserer Leistung, inwiefern wir es zulassen“, sagte Rose.