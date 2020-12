„Haben ein bisschen geschlafen“ : Borussen ärgern sich nach „wildem“ 2:2

Freiburg Nach dem 2:2 beim SC Freiburg gab es auf Seiten der Borussen gemischte Gefühle. Breel Embolo und Matthias Ginter ärgerten sich über die Gegentore. Christoph Kramer darüber, dass es am Ende nicht zum Sieg gereicht hat. Hier gibt es alle Reaktionen.

Nils Petersen und Roland Sallai hatten in der Schlussphase den Freiburger Siegtreffer auf dem Fuß und auch der eingewechselte Patrick Herrmann hätte zum Matchwinner aufdrehen können. Doch der Gladbacher vergab seine beiden Großchancen. Also blieb es beim 2:2.

„Wir hatten noch die zwei Chancen, Freiburg auch. Es war ein rassiges Spiel. Hinten raus wurde es wild und offen, weil wir die drei Punkte wollten“, sagte Rose, der sich in der 23. Spielminute zunächst über die 1:0-Führung durch Breel Embolo hatte freuen dürfen. „Da haben wir relativ schnell gespielt, so wie wir es wollten. Wir hatten insgesamt schon viele Räume, haben es aber insgesamt eher schlecht ausgespielt“, analysierte der Torschütze.

Und es sollte nicht das einzige Standard-Gegentor bleiben. Ex-Borusse Vincenzo Grifo traf per Elfmeter zum 2:1. „Wir haben da ein bisschen geschlafen und waren fahrlässig. Da haben wir vorher zwei-, dreimal den Fuß zurückgezogen“, sagte Embolo über den Strafstoß, der aus einem unnötigen Foul von Stefan Lainer an Nicolas Höfler entstanden war.

Praktisch im Gegenzug erzielte Alassane Plea nach einem Pass von Neuhaus mit einem Traumtor aus 20 Metern in die lange Ecke das 2:2. Weitere Treffer sollten im Anschluss trotz bester Chancen nicht mehr fallen. „Schade, dass wir nicht gewonnen haben, aber ich glaube, die wechseln jetzt in Freiburg das Stadion und dann greifen wir wieder an“, sagte Kramer, der in der Innenverteidigung aushelfen musste, schmunzelnd. „Es ist sicherlich nicht meine 1A-Position, aber wenn so viele fehlen, kann ich das spielen“, sagte er.

Für das Gesamt-Fazit am Samstagabend war Rose zuständig. „Als Trainer machst du grundsätzlich deine Laune nicht immer von Ergebnissen abhängig. Ich finde, dass die Jungs sich in einer nicht einfachen Situation reingehauen und reingearbeitet haben. Es war ein schwieriges Auswärtsspiel“, sagte Rose, der mit seiner Mannschaft am Mittwochabend (21 Uhr) in der Champions League bei Real Madrid gefordert sein wird. „Wir müssen nach vorne gucken und die guten Dinge mitnehmen. Ein paar Sachen analysieren wir und dann geht es am Mittwoch schon wieder weiter“, sagte Rose.