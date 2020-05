Algerier geschwächt wegen Ramadan : Borussia bangt um Startelf-Einsatz von Bensebaini

Nach seinem Elfmetertor in Frankfurt küsste Ramy Bensebaini den Boden. Foto: dpa/Michael Probst

Mönchengladbach Ramy Bensebaini war mit einem Tor und einer Vorlage einer der Matchwinner beim 3:1 bei Eintracht Frankfurt. Sein Platz in Borussias Startelf wäre eigentlich sicher – doch möglicherweise fehlen ihm dafür die Kräfte.

Ramy Bensebaini war beim 3:1 in Frankfurt als einer der ersten Borussen am Ende seiner Kräfte. Von Krämpfen geplagt musste der Linksverteidiger etwa 15 Minuten vor dem Abpfiff ausgewechselt werden. Auch wenn sein Arbeitsnachweis bis dahin enorm positiv ausgefallen ist und über sein Elfmetertor zum 3:0 und die Vorlage zum 2:0 hinausgeht, war es ein Zeichen dafür, dass Bensebaini körperlich gerade nicht in Top-Verfassung ist – und dafür gibt es Gründe.

Der Algerier ist Moslem und durchläuft aktuell den Fasten-Monat Ramadan. In dieser Zeit sollen die Gläubigen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang keine Nahrung zu sich nehmen, weder essen noch trinken. Und daran hält sich Bensebaini offenbar trotz seiner besonderen Anforderungen als Fußballprofi. „Ramy nimmt das sehr ernst. Aber unser Ernährungsberater leistet gute Arbeit und wir wollen ihn über diese Fastenzeit, die am Sonntag endet, rüberbringen“, sagte Trainer Marco Rose.

Weil die Profis aufgrund der kürzeren Vorbereitungen auf den Restart in die Bundesliga am vergangenen Wochenende aber noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, macht sich der Ramadan noch bemerkbarer als sonst. Es wird daher spannend, ob Bensebaini die Kraft hat, gegen Leverkusen von Anfang an dabei zu sein. Hat er die nötige Power, wird er sicher wieder zur ersten Elf gehören. „Die Leistung in Frankfurt spricht sehr stark für ihn, aber der Junge ist eben am Ende vom Ramadan. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen“, sagte Rose, der wohl erst sehr kurzfristig entscheiden wird, ob er wieder Bensebaini bringen kann, oder doch auch Oscar Wendt setzen muss. „Ich bin froh, dass ich zwei so starke Flügelspieler auf der linken Seite habe“, sagte Rose, der auch betonte: „Am Dienstag wird es dann aber auf jeden Fall ein Thema, Frische bringen zu müssen.“