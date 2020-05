Assist, Tor und defensive Stärke in Frankfurt : Bensebaini setzt neue Maßstäbe bei Borussia

Stark in Frankfurt: Ramy Bensebaini. Foto: Poolfotos/Dirk Päffgen

Mönchengladabch Der Algerier Ramy Bensebaini war beim 3:1-Sieg der Borussen in Frankfurt hinten kaum zu überwinden und produzierte vorn einen Assist für Marcus Thuram und sein zweites Elfmeter-Tor in dieser Saison.

Geplant war das Job-Sharing hinten links in Frankfurt vermutlich nicht. Doch nachdem Krämpfe Ramy Bensebaini immer wieder zu Boden zwangen, handelte Trainer Marco Rose und ersetzte den Algerier nach 78 Minuten durch Oscar Wendt. Damit setzt sich zunächst nach der Corona-Pause fort, was davor passierte: Bensebaini und Wendt kommen beide auf ihre Kosten.

Für Wendt war es ein Jubiläumstag, er erlebte den 100. Sieg als Borusse. Das kann kein anderer ausländischer Spieler für sich in Anspruch nehmen in Borussias langer Vereinsgeschichte. Theoretisch kann der Schwede seinen Rekord in dieser Saison noch auf 108 Siege ausbauen. Was danach kommt, ist weiter offen, schließlich endet Wendts Vertrag zum 30. Juni. Ob es für Wendt, wie er selbst hofft, weitergeht in Gladbach, wird erst später entschieden. Bis absehbar ist, wie es auch wirtschaftlich weitergeht für Borussia, hat Max Eberl alle Vertragsgespräche auf Eis gelegt. Aber eben auch Transfers. Dass Wendt davon profitieren könnte, ist möglich. Denn kommt kein Neuer auf der Position, könnte er nochmal verlängern.

Warum die Zukunft auf der Position so oder so aber Bensebaini gehört, unterstrich der Algerier beim Restart eindrucksvoll. Er war ein heimlicher Matchwinner an diesem Samstag. Nicht nur, weil er das 2:0 durch Marcus Thuram mit seiner flachen Flanke vorbereitete und später per Elfmeter das wichtige 3:0 erzielte. Ohne sein fünftes Saisontor wäre es vielleicht hinten raus nochmal eng geworden nach Frankfurts Tor durch André Silva.

Zum zweiten Mal in dieser Saison sammelte er zwei Scorerpunkte ein in einem Spiel, zuerst tat er das gegen die Bayern, als er zwei Tore erzielte, und nun in Frankfurt mit seiner Vorlage und seinem zweiten verwandelten Elfmeter. Er ist mit Patrick Herrmann der fünftbeste Torschütze des Teams, das zeigt, dass er seine Qualitäten vor dem Tor effektiv einzusetzen weiß.

Bensebaini ist zudem ein echter Ankurbler aus der Tiefe mit seiner extremen Dynamik. Er ist immer bereit vorzustoßen, weswegen er fleißig Kilometer abspult, 8,61 waren es in den 78 Minuten, die er in Frankfurt mitwirkte. Dass er das mit einer guten Portion Eleganz spielt, macht sein Spiel sehenswert und attraktiv. Er spielt spektakulär, was ein gewisses Risiko beinhaltet, doch das ist bei Bensabaini ein kalkulierbares. Denn es ist nicht nur sein ausgesprochener Offensivgeist, der den Acht-Millionen-Mann, den Borussia 2019 von Stade Rennes holte, der ihn wertvoll für Rose macht, sondern auch seine seriöse und aufopferungsvolle Arbeit in der Defensive.

Bensebaini ist recht schnell, hat ein gutes Stellungsspiel und ist offensiv wie defensiv sehr kopfballstark. Das macht es für die Gegenspieler schwer, ihn zu überwinden. In Frankfurt kam kaum etwas über seine linke Seite, auch, weil Bensbaini immer wieder Hereingaben blockte.