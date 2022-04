Nur ein Borusse war schneller : Bensebaini verpasst Elfmeter-Rekord knapp

Freiburg Nach dem 3:3 gegen Freiburg waren sich alle Befragten einig, dass es Borussias Handelfmeter zum 1:0 nicht hätte geben dürfen. Doch Schiedsrichter Benjamin Brand sah das anders und sorgte für einen beinahe historischen Strafstoß.

„Das ist eine natürliche Bewegung von Höfler, da kann kein Mensch was dafür“, positionierte Gladbachs Trainer Adi Hütter den Elfmeter nach dem ereignisreichen 3:3 auf der Fragwürdigkeits-Skala zwar weit oben. Doch nach einer Intervention des Video-Assistenten und Brands Blick auf den Monitor erfolgte der Pfiff nach 67 Sekunden. Und nach 122 Sekunden verwandelte Bensebaini den Strafstoß sicher – es war allerdings nicht der früheste in Borussias Bundesliga-Geschichte.

In den Archiven ist am 5. Oktober 1968 ein Elfmetertor von Günter Netzer gegen den Hamburger SV in der ersten Minute festgehalten. Eine strittige Szene über zwei Minuten zu strecken, war damals noch nicht möglich. Also dürfte einfach alles etwas schneller gegangen sein. Borussia ging gegen den HSV, wie in Freiburg, trotz des Blitz-Elfmeters nicht als Sieger vom Platz. Nach 35 Minuten hatten die Gäste auf dem Bökelberg das Spiel gedreht und gewannen 2:1.

Ein paar Kilometer von der neuen Freiburger Arena entfernt hatte sich vor dreieinhalb Jahren ebenfalls Fast-Historisches in Sachen Elfmeter ereignet: Im alten Dreisamstadion brachte Yann Sommer bereits nach 13 Sekunden Luca Waldschmidt zu Fall, der Pfiff erfolgte prompt, womit dieser Strafstoß sogar als zweitschnellster der Bundesliga-Geschichte verzeichnet wurde. Den Rekord hält der HSV: 2015 gegen den SC Paderborn wurde Marcell Jansen nach acht Sekunden elfmeterreif gefoult. Vermutlich sind Hofmann, Bensebaini und Höfler ganz vorne, was Handelfmeter angeht.

Ebenfalls bemerkenswert ist Bensebainis 100-prozentige Erfolgsquote nach sieben Elfmeter für Borussia: Seit seinem ersten am 7. Dezember 2019 gegen den FC Bayern hat der Algerier alle verwandelt, fünf in der Bundesliga, einen im DFB-Pokal und einen in der Champions League. Nur einmal durfte Bensebaini indes ran, obwohl Lars Stindl auf dem Platz stand – vergangenen Oktober beim 5:0 gegen Bayern. Borussias Kapitän ließ ihm damals den Vortritt, nachdem er zuvor zweimal in Folge verschossen hatte. Seitdem waren Bensebaini und Alassane Plea fünfmal nacheinander erfolgreich, immer fehlte Stindl – womit die Quote in dieser Saison jetzt bei 71 Prozent liegt und nur noch leicht unter dem Schnitt von 76.