Sie spielten so nie zusammen : Das ist Borussias Top-11 nach Bundesliga-Noten

Sie spielten so nie zusammen

So sieht Borussias Top-11 nach den Durchschnittsnoten der Bundesliga-Hinrunde aus. Foto: Päffgen / Grafik: Ferl

Mönchengladbach Während in der Gesamtsicht vor allem Yann Sommer und Denis Zakaria die herausragenden Spieler der Borussia waren, ist Ramy Bensebaini der beste Akteur der Hinrunde nach den Einzelnoten. Er führt daher die Top-11 der ersten Saisonhälfte an.

Bei einer Online-Umfrage zur Hinrunde von Borussia Mönchengladbach gab es für unsere Leser zwei herausragende Anwärter für die Auszeichnung „Bester Borusse der Hinrunde“. Yann Sommer und Denis Zakaria machten den Titel unter sich aus, das bessere Ende hatte dabei der Gladbacher Keeper, der sich mit 34 Prozent gegen seinen Schweizer Kollegen, der 30 Prozent der Stimmen erhielt, durchsetzte. Wenn es nach den Noten in der Bundesliga, die unsere Redaktion – die Zakaria als bisherigen Spieler der Saison ansieht – nach jedem Spiel gibt, geht, ist aber keiner dieser beiden Akteure der herausragende Mann in der ersten Hinserie, sondern jemand, für den in unserer Umfrage nicht mal ein Prozent der Leser stimmten: Ramy Bensebaini.