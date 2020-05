Bensebaini traf in Frankfurt : Warum es bei Borussias Elfmetern immer spannend wird

Ramy Bensebaini traf in Frankfurt per Elfmeter zum 3:0. Foto: dpa/Michael Probst

Mönchengladbach Ramy Bensebaini verwandelte beim 3:1-Sieg in Frankfurt auch seinen zweiten Elfmeter in dieser Saison. Doch wie schon bei den bisherigen Strafstößen für Borussia, waren die Szenen vor der Ausführung äußerst spannend.

Wenn Borussia einen Elfmeter zugesprochen bekommt, sind schon die Sekunden oder gar Minuten vor der Ausführung von großer Spannung geprägt. Sechs Strafstöße hat Gladbach in dieser Saison in Pflichtspielen bislang zugesprochen bekommen und nahezu in allen Fällen diskutierten die Spieler, wer den Elfmeter ausführt – so auch beim 3:1-Sieg in Frankfurt.

Foto: AFP/MICHAEL PROBST 18 Bilder Frankfurt - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Nach dem Foul an Breel Embolo war Alassane Plea der erste Borusse, der den Ball für sich beanspruchte. Beim Gefoulten selbst ist bekannt, dass er nach seinem verschossenen Elfmeter gegen Freiburg (4:2) in der Hinrunde nicht mehr Borussias Schütze Nummer eins ist, doch auch Plea hatte bereits einen folgenschweren Fehlschuss. Gegen Hoffenheim hielt der gegnerische Keeper Oliver Baumann seinen Versuch beim Stand vom 1:0 für Borussia, am Ende reichte es auch wegen Pleas vergebener Großchance nur zu einem 1:1. So wollte Jonas Hofmann in Frankfurt die Verantwortung übernehmen und antreten – aber dann gab es doch eine Entscheidung: Ramy Bensebaini, der Elfmeterschütze zum 2:1 in der Nachspielzeit gegen Bayern München, trat an und traf.

Foto: AP/Michael Probst 17 Bilder Frankfurt - Borussia: die Bilder des Spiels

So blieben Borussia und ihrem Coach neue Diskussionen erspart. „Ich hatte nicht den Eindruck, dass es deswegen unzufriedene Spieler gab, aber der Ball ging schon durch mehrere Hände. Da hat der Trainer wieder vergessen, jemanden zu bestimmen“, sagte Marco Rose. „Aber das Team hat sich dann richtig entschieden. Ramy hat den Elfmeter verwandelt und daher ist das auch kein Thema.“

Zumal Lars Stindl zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem Spielfeld war. Er und Bensebaini sind die einzigen Borussen, die in dieser Saison ihre Elfmeter verwandelten und beide haben eine 100-Prozent-Quote. Da könnte es also beim nächsten Mal durchaus auch Redebedarf geben.