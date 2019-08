Bensebainis erster Tag bei Borussia : „Ich habe nicht das Gefühl, eine Notlösung zu sein“

Mönchengladbach Mit Ramy Bensebaini hat Borussia einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Nach seinem Urlaub soll er bei seinem neuen Klub bald sportlich durchstarten. An seinem ersten Tag in Gladbach stellte er sich den Medien.

Am Mittwoch verkündete Borussia die Verpflichtung von Ramy Bensebaini. Der Linksverteidiger kommt vom französischen Erstligisten Stade Rennes, kostet neun Millionen Euro und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Am gleichen Tag traf er im Borussia-Park erstmals auf seine neuen Team-Kollegen, zu denen er in den nächsten Tagen auch ins Training dazustoßen soll. Bislang war Bensebaini im Urlaub, für ihn beginnt nun quasi seine Vorbereitung, und dann will er in Gladbach angreifen. Der 24-Jährige über ...