Interview mit Ramy Bensebaini : „Borussia ist meine zweite Heimat geworden“

Exklusiv Der Linksverteidiger spricht über seine Beliebtheit bei den Fans der Borussen und das Ziel, die Champions League zu erreichen.

Bensebaini Danke, es geht mir gut. Es ist ungewohnt, aber ich verbringe viel Zeit bei mir zu Hause. Zwei meiner besten Freunde sind bereits seit meinem Start in Mönchengladbach bei mir. Ich bin froh, dass ich in dieser Zeit nicht komplett alleine bin – natürlich halten wir, wenn wir uns sehen, die Regeln ein.

Bensebaini Mit meinen Eltern und meiner Schwester habe ich regelmäßig Kontakt. Wir telefonieren häufig vier bis fünf Stunden am Tag miteinander. Besonders mit meiner Mutter spreche ich viel am Telefon.

Bensebaini In Algerien gibt es natürlich auch Corona-Fälle, es sind allerdings weniger als hier in Deutschland. Auch dort gibt es die Empfehlung, zu Hause zu bleiben und auf sich aufzupassen. Diesen Rat nehme ich mir zu Herzen.

In Algerien sind Sie nach dem Afrika-Cup-Sieg 2019 ein Superstar. Wie fühlt sich das an?

Bensebaini Es ist ein tolles Gefühl, mit der Nationalmannschaft bei einem solchen Turnier ein ganzes Land zu repräsentieren. Es war etwas ganz besonderes für uns alle, nach dem Gewinn des Turniers am Flughafen in Algier anzukommen und von zahlreichen Fans gefeiert zu werden. Das werde ich nie vergessen.

Bensebaini Ich habe im Vorfeld mit Marco Rose und Max Eberl gesprochen. Beide haben mir aufgezeigt, für was Borussia steht und was der Klub vorhat. Das alles passt gut zu mir. Zudem ist Borussia ein großer Klub in Deutschland, bei dem ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen wollte. Ich habe mich hier schnell eingewöhnt und fühle mich sehr wohl. Mittlerweile ist der Klub schon so etwas wie eine zweite Heimat für mich geworden. Allein dadurch, dass ich mit meinen Teamkollegen und dem Staff mehr Zeit verbringe als mit meiner Familie.