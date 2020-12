„Wollen keinen Fehler machen“ : Corona hat Borussia-Profi Bensebaini komplett ausgebremst

Mönchengladbach Vor rund sechs Wochen hat sich Ramy Bensebaini mit dem Coronavirus infiziert. Seitdem hat er nicht mehr gespielt, und bis er wieder richtig fit ist, wird es noch etwas dauern.

Am 16. November stand Gladbachs Linksverteidiger Ramy Bensebaini das bislang letzte Mal auf dem Platz. Im Trikot der algerischen Nationalmannschaft verteidigte er 90 Minuten lang gegen Simbabwe auf der linken Seite. Damals ahnte Bensebaini noch nicht, dass es für ihn das letzte Spiel des Jahres 2020 sein würde.

Nach seiner Rückkehr an den Niederrhein wurde er positiv auf Covid-19 getestet. Bensebaini wurde umgehend in häusliche Quarantäne geschickt. Er hatte mit Symptomen zu kämpfen, sein Körper reagierte auf die Coronainfektion. Während seine Mitspieler gegen Real Madrid den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale klar machten, musste Bensebaini ihnen dabei von der Couch aus zusehen.

Zehn Pflichtspiele hat der Algerier verpasst, auch am Mannschaftstraining konnte er noch nicht teilnehmen. „Wir haben die Verantwortung, ihn zu beobachten und ständig zu untersuchen. Da wir alle nicht so richtig wissen, was mit dem Körper passiert, müssen wir Schritt für Schritt gehen“, hatte Gladbachs Trainer Marco Rose vor dem vergangenen Bundesliga-Spieltag gesagt.