Borussias Linksverteidiger : Das macht Bensebaini zum Gesamtkunstwerk

Mönchengladbach Ramy Bensebaini ist torgefährlich, kampfstark, teilt aus, kann aber auch einstecken. Das macht ihn für Borussia sehr wertvoll. Alle Facetten hat er beim Spiel in Augsburg gezeigt.

Auf das Comeback von Ramy Bensebaini haben viele hingefiebert. Der Algerier hatte sich kurz vor dem Rückrundenstart einen Muskelfaserriss zugezogen und kehrte am Samstag beim 2:1-Erfolg beim FC Augsburg auf den Platz zurück. Und Bensebaini bewies gleich, warum sich darauf so viele Borussen gefreut haben.

Schon in den ersten Minuten war der Linksverteidiger der auffälligste Mann, nach 35 Sekunden bekam Augsburgs Stephan Lichtsteiner Gelb nach einem Foul an ihm. Nach dem folgenden Freistoß hatte Bensebaini die erste Chance per Kopfball. Sehr häufig war der 24-Jährige beteiligt, wenn es erwähnenswerte Szenen gab, er wurde in der ersten Halbzeit ebenfalls noch verwarnt. Kurz nach der Pause erzielte Bensebaini dann das 1:0, es war schon sein vierter Saisontreffer im gerade mal neunten Bundesligaspiel. Kein Gladbacher hat eine so gute Quote – und er ist eigentlich Verteidiger.