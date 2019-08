Traininsstart vor Leipzig-Spiel : Bensebaini „noch nicht bereit“ für das Startelf-Debüt

Mönchengladbach Am Dienstag gab es gute Nachrichten für Borussia: Nico Elvedi ist wieder gesund und Tobias Strobl konnte individuell trainieren. Auch Ramy Bensebaini ist fleißig, das Spiel am Freitag gegen Leipzig kommt laut eigener Aussage aber noch zu früh.

Es ist eine kurze Woche, in der sich Borussia auf die Partie gegen RB Leipzig vorbereiten kann – schon am Freitag um 20.30 Uhr wird angestoßen. Doch es ist auch eine Woche, die mit guten Nachrichten beginnt.

Nico Elvedi hat seine gesundheitlichen Probleme, die ihn zur Aufgabe in Mainz (3:1) zwangen, überwunden. Er konnte am Dienstag im Training dabei sein und bestätigte hinterher, dass wieder alles in Ordnung sei bei ihm. Auch Tobias Strobl, der zuletzt aufgrund von Knieproblemen ausfiel, nähert sich diesem Status, er absolvierte eine individuelle Einheit und wird allen Anschein nach demnächst wieder zur vollen Verfügung stehen. Ebenfalls Fortschritte macht Julio Villalba, der nun erstmals Teile des Mannschaftstrainings mitmachen konnte. Ihn plagt seit langer Zeit eine Verletzung am Oberschenkel.