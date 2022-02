Trainingsauftakt in Gladbach : Ein Borusse muss sich mit einer individuellen Einheit begnügen

Mönchengladbach Nach drei trainingsfreien Tagen präsentierten sich Borussias Profis erstmals wieder den Fans am Trainingsplatz. 20 Feldspieler standen Coach Adi Hütter zur Verfügung. Neben Lars Stindl und Torhüter Tobias Sippel fehlte indes auch ein Verteidiger im Mannschaftstraining.

Schon zuvor beim Ballbesitzspiel auf engem Raum hatten die Trainer häufig Aktionen der Profis gelobt, die mit hoher Intensität zu Werke gingen. So hinterließ beispielsweise Matthias Ginter eine tiefe Furche auf dem durchnässten Platz am Borussia-Park , als er Manu Koné beim Vier gegen Vier den Ball abluchsen wollte.

Erstmals seit der überraschenden Verkündung Max Eberls, Borussia sofort zu verlassen, präsentierten sich die Gladbacher wieder den Fans auf dem Trainingsplatz. Hütter hatte den Spielern nach dem Beben vom vergangenen Freitag drei Tage frei gegeben. Zum Start in die finale Vorbereitungsphase auf das Spiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) begrüßte Hütter 20 Feldspieler und drei Torhüter auf dem Platz.

Vier Trainingseinheiten stehen noch auf dem Wochenplan, ehe es am Samstag gilt, im Abstiegskampf der Bundesliga Konkurrent Bielefeld möglichst wieder weiter zu distanzieren. Am Mittwoch trainieren die Borussen zweimal unter Ausschluss der Öffentlichkeit, so ist es auch beim Abschlusstraining am Freitag. Zur Einheit am Donnerstagvormittag (10.30 Uhr) sind indes nochmals Zuschauer zugelassen.